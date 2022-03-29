Венедиктова: Microsoft и ведущие юристы мира будут помогать Украине привлечь к ответственности РФ за военные преступления
Мировые специалисты по правам человека вошли в состав международной правовой Рабочей группы по ответственности России за международные преступления, совершенные в Украине
Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.
Сообщается, что рабочая группа (legal Task Force) будет оказывать помощь Украине в обеспечении правосудия для жертв международных преступлений, совершенных Россией в нашей стране.
В ее состав вошли ведущие мировые юристы: Амаль Клуни, Королевский советник Ричард Гермер, Королевский советник Тим Отти, Филиппа Уэбб, Баронесса Хелена Кеннеди, возглавляющая Институт прав человека Международной ассоциации юристов, и Лорд Нойбергер – бывший глава Верховного .суда Соединенного Королевства.
Также юридические эксперты из фирмы "Covington & Burling LLP" из США во главе с Нихилом Гором, французской фирмы "Sygna Partners" во главе с Люком Видалом, а также фирмы "Withers" во главе с Эммой Линдси. Каждая из них уже представляет интересы Украины, в том числе, в случае "Covington" и "Sygna", в Международном суде ООН.
Рабочая группа будет получать поддержку ведущих ученых в области международного гуманитарного права, в том числе профессора Марка Милановича (Ноттингемский университет) и профессора Эндрю Клепема (Женевский академический институт), а также Центра по вопросам международного управления и урегулирования споров при Королевском колледже в Лондоне Клуни "За справедливость" и Института прав человека Международной ассоциации юристов.
Указано, что все члены рабочей группы, а также юристы и ученые, оказывающие поддержку, будут выполнять свою работу безвозмездно.
Сфера компетенции группы будет включать в себя предоставление рекомендаций по привлечению к ответственности, в том числе через Организацию Объединенных Наций и региональные организации.
Также она будет предоставлять консультации и обеспечивать потенциальное представительство по гражданским и уголовным делам, в том числе подпадающих под действие законов универсальной юрисдикции, для обеспечения привлечения к ответственности и получения репараций в национальных юрисдикциях.
Кроме того, рабочая группа будет предоставлять стратегические наставления по сотрудничеству Украины с Международным уголовным судом.
Технологическим партнером рабочей группы выступит корпорация Microsoft. Она будет предоставлять бесплатную технологическую помощь в целях обеспечения защиты, анализа и обмена доказательствами международных преступлений с органами власти.
- Напомним, сегодня, 29 марта, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что оккупанты прибегают к варварству и похищению городских чиновников, поскольку не могут одолеть нас.
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