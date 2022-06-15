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Главная война с Россией Венедиктова и прокурор Гаагского суда осмотрели места военных преступлений РФ в Харькове

Венедиктова и прокурор Гаагского суда осмотрели места военных преступлений РФ в Харькове

15 июня, 2022 среда
11:55
война с Россией

В Харькове генпрокурор Ирина Венедиктова и прокурор Гаагского суда Карим Хан осмотрели обстрелянные россиянами Северную Салтовку и Шевченковский район

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан осмотрели места военных преступлений РФ в Харькове. Они обсудили общие шаги по стратегии привлечения к ответственности и правосудию", - отметили в ведомстве.

По словам Ирины Венедиктовой, Карим Хан внимательно обследует все места преступлений, задает профессиональные вопросы украинским прокурорам.

"На фронте справедливости мы с ним бок о бок: в независимом расследовании Офиса прокурора МКС украинская прокуратура оказывает активное содействие Гааге. В то же время мы вместе работаем в рамках Совместной следственной группы на платформе Евроюста, к которой Офис прокурора Международного уголовного суда присоединился в первое своей истории", - подчеркнула Ирина Венедиктова.

Во время своего третьего визита прокурор Международного уголовного суда осмотрел наиболее пострадавший район Харькова – Северную Салтовку, а также Шевченковский район, где 26 мая погибли 9 человек и еще 17 получили ранения.

"Территорию района почти два часа непрерывно обстреливали вероятно из самоходных пушек "Пион". Среди убитых - 5-месячный мальчик, отброшенный на козырек подъезда из рук отца", - отметили в ОГПУ.

Места, где лежали пострадавшие, маркированы желтыми флажками. Тротуарная плитка сбита осколками.

"На "спальной" Северной Салтовке нет никаких военных объектов и при этом почти каждый второй дом - свидетельство военного преступления. Исторические здания в центре теперь - достопримечательности российского варварства в 21 веке", - отметила Ирина Венедиктова.

В результате российских обстрелов Харькова и Харьковщины погибли 760 гражданских, еще более 1000 получили ранения. Также россияне разрушили более 4 тыс. объектов, в том числе 2,5 тыс. многоэтажек. Несмотря на обстрелы, прокуроры собирают доказательства для активизации расследования военных преступлений. Уже были оглашены первые приговоры россиянами, которые обстреливали гражданские объекты Харьковщины из артиллерии.

"Благодаря изменениям в законодательство у Международного уголовного суда есть необходимые процессуальные инструменты для работы "на земле". На очереди - открытие их представительства в Украине. Задача нашей правоохранительной системы в настоящее время предоставить все возможности нашим коллегам работать объективно, независимо и быстро. Синергия национального и международного правосудия – наш ключ к справедливости", - рассказала генпрокурор.

  • 15 мая Карим Хан сообщил, что для расследования военных преступлений России в Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда.

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Харковщина
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