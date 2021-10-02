Венедиктова и Монастырский поехали в Трускавец отчитываться перед "слугами"

П ро этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, сообщает Интерфакс-Украина .

По ее словам, в субботу, 2 октября, в Трускавце началась сессия нардепов с силовиками, в которой принимают участие министр внутренних дел Денис Монастырский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

"Началась сессия с силовиками. В ней принимают участие генпрокурор Ирина Венедиктова, председатель Нацагентства по предупреждению коррупции Александр Новиков и министр внутренних дел Денис Монастырский", - рассказала Кравчук.

Она добавила, что СБУ, Таможня, Государственная фискальная служба представлены в Трускавце на уровне заместителей.