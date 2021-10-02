Венедиктова и Монастырский поехали в Трускавец отчитываться перед "слугами"
Министр внутренних дел Денис Монастырский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава НАПК Александр Новиков участвуют в выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце
П ро этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, сообщает Интерфакс-Украина .
По ее словам, в субботу, 2 октября, в Трускавце началась сессия нардепов с силовиками, в которой принимают участие министр внутренних дел Денис Монастырский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.
"Началась сессия с силовиками. В ней принимают участие генпрокурор Ирина Венедиктова, председатель Нацагентства по предупреждению коррупции Александр Новиков и министр внутренних дел Денис Монастырский", - рассказала Кравчук.
Она добавила, что СБУ, Таможня, Государственная фискальная служба представлены в Трускавце на уровне заместителей.
- 2 октября стало известно, что во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце премьер-министр Денис Шмыгаль представил обновленную программу деятельности правительства.
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