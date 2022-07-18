Венедиктова и Баканов не отвечают требованиям СБУ, - правозащитник Захаров
Правозащитник Борис Захаров считает, что устранение Венедиктовой и Баканова произошло потому, что СБУ хочет контролировать все процессы
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Речь идет о лояльных руководителях, которые поддерживали Президента, поддерживали власть - это внутренняя борьба. СБУ хочет контролировать все процессы, профессиональные кадры наших спецслужб хотят все контролировать. Венедиктова и Баканов пришли со стороны и не отвечают спецслужбским требованиям", - подчеркнул Захаров.
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