Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Речь идет о лояльных руководителях, которые поддерживали Президента, поддерживали власть - это внутренняя борьба. СБУ хочет контролировать все процессы, профессиональные кадры наших спецслужб хотят все контролировать. Венедиктова и Баканов пришли со стороны и не отвечают спецслужбским требованиям", - подчеркнул Захаров.

17 июля Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и Баканова

В Офисе президента Украины заявили, что глава СБУ Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова были отстранены от исполнения обязанностей, а не уволены

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