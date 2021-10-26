Венедиктова: До 1,5 млн украинцев употребляют наркотики

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в ходе совместного совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов, пишет Общественное.

По ее словам, от 1 до 1,5 млн населения Украины потребляют наркотики, при этом ежегодно количество таких людей растет на 8-10%.

"Темпы роста наркомании в Украине являются одними из самых высоких в мире", – сообщила Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что ежегодно наркотики становятся причиной смерти около тысячи человек. При этом от наркомании и связанных с ней болезней умирают около 120 тысяч украинцев.

Внедиктова подчеркнула, что около 20% объемов наркотиков в Украине распространяются с помощью интернета.

"Каждый пятый факт сбыта наркотиков в 2021 году осуществлялся с помощью сети интернет. В этом году правоохранителями учтено 24,5 тыс. уголовных правонарушений в сфере обращения наркотических средств", – сообщила она.

Как добавила генпрокурор, больше всего таких преступлений зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.

Венедиктова сообщила, что количество изъятых Нацполицией наркотиков снизилось почти в пять раз до 1 тыс. килограммов против 5 тыс., изъятых в 2020 году.

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