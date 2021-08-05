Венедиктова анонсировала рассекречивание материалов дела по Иловайской трагедии и рассказала о направлениях расследования
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала рассекречивание материалов уголовного производства по Иловайской трагедии, когда российские оккупационные войска вопреки договоренностям открыли огонь по украинским военным, которые выходили из окружения
Об этих планах рассекретить материалы Венедиктова сообщила в Facebook.
"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и других органов для принятия соответствующих решений. Также сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса Генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный "иловайским событиям", где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов ", - написала Венедиктова.
Генпрокурор добавила, что сейчас в производстве сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ и экс-начальнику Главного управления Генштаба ВС РФ, который сейчас является заместителем министра обороны РФ.
"Кроме того, на этой неделе к уголовной ответственности привлечены еще двое российских генералов, которым сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством", - отметила Венедиктова.
Также генпрокурор рассказала о ходе расследования.
"Расследование иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией. Во время следствия допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъято, осмотрено и исследовано более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 - с грифом ограниченного доступа ", - рассказала Венедиктова.
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