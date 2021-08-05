Венедиктова анонсировала рассекречивание материалов дела по Иловайской трагедии и рассказала о направлениях расследования

Об этих планах рассекретить материалы Венедиктова сообщила в Facebook.



"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и других органов для принятия соответствующих решений. Также сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса Генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный "иловайским событиям", где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов ", - написала Венедиктова.



Генпрокурор добавила, что сейчас в производстве сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ и экс-начальнику Главного управления Генштаба ВС РФ, который сейчас является заместителем министра обороны РФ.



"Кроме того, на этой неделе к уголовной ответственности привлечены еще двое российских генералов, которым сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством", - отметила Венедиктова.



Также генпрокурор рассказала о ходе расследования.



"Расследование иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией. Во время следствия допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъято, осмотрено и исследовано более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 - с грифом ограниченного доступа ", - рассказала Венедиктова.

Напомним, ранее Украина направила в Гаагу материалы по Иловайску и боям за ДАП .