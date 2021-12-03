Венедиктова анонсировала активизацию более 200 дел по активам "владельца телеканалов и предприятий в сфере энергетики"

Об этом Венедиктова написала в Facebook.



"Я имею право в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и тому подобное", - написала Венедиктова.



По словам генпрокурора, речь идет о не менее 200 делах.



"Мы провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснилось, что речь идет о более 200 делах. Эти 200 дел - результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики с орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен. С целью персонифицировать ответственность, я войду в группу прокуроров по основным и наиболее резонансным делам", - написала Венедиктова.



При этом генпрокурор упомянула телевизионные шоу "последних недель", по которым "имеет собственное мнение", и заявила, что "вправе реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции".



"В последнее время, а если точнее, речь о последних неделях, мы с вами стали телезрителями разнообразных необычных шоу. У многих возникает ощущение, что мы не только смотрим эти шоу на ТВ, но и участвуем в них. ... У меня сложилось и собственное мнение, которое я не имею права высказать, учитывая специфику занимаемой должности.Единственное, на что я имею право – реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат. Не считаю, что в условиях общественного и политического шторма Офис Генпрокурора должен отсиживаться со стороны. В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим на языке процессуальных документов", - написала Венедиктова.

Напомним, ранее в программе Савика Шустера на телеканале бизнесмена Рината Ахметова "Украина 24" экс-глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил , что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака передал приказ перенести активную фазу операции по задержанию вагнеровцев.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что получил информацию от разведки о подготовке госпереворота, который якобы должен был состояться 1 декабря. При этом Зеленский заявил, что якобы мятежники обсуждали возможность вовлечь в "госпереворот" Рината Ахметова.

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