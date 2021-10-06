Вемир Давитян назвал условия, в которых необходима антирейдерская защита
Юрист Вемир Давитян считает, что если в корпорациях начали твориться ранее не характерные для них вещи, то каждый из подобных фактов или их совокупность должны быть тщательно проверены и проанализированы на предмет "рейдерогенности"
Он отмечает, что не обязательно каждый случай, например, негативная информация в СМИ, является проявлением недружественного поглощения. Но совокупность таких факторов позволяет делать вывод о наличии рейдерской угрозы для корпорации и необходимости обращения к профессиональным антирейдерам с дальнейшим принятием мер экономико-правовой безопасности.
"Заказное формирование негативного имиджа корпорации в информационном пространстве и в коллегиальных профессиональных кругах, социальных сетях, появление негативных комментариев, заказных экспертных мнений, выступлений ломов. Возникновение неожиданных недоразумений в работе с традиционными партнерами, отказ контрагентов от устоявшейся практики взаимосвязей (например, нехарактерное требование предоплаты, трудности с пролонгацией действия договоров), а также нехарактерная и подозрительная внезапная скупка задолженностей корпорации на рынке долговых обязательств", - все это факторы, которые должны вызывать у корпораций подозрение на рейдерство, уверяет юрист.
Сюда же он относит и появление протестов «профессиональных» активистов и общественных деятелей, которые ранее не проявляли интереса к деятельности корпорации, однако внезапно озаботились ее жизнью.
Особые подозрения должна вызвать, по мнению специалиста, практика зарегистрированных субъектов с похожими или подобными названиями в названии корпорации или ее структурных обособленных подразделений, позиционирующих себя в качестве подмены корпорации, а также переадресация обращений/корреспонденции в корпорацию на таких субъектов.
"В этот же список входит появление в орбите деятельности корпорации лиц, несанкционированно представляющихся фамилиями топ-управленцев или персоналом корпорации, способных предъявлять следующие документы в банках, государственных органах, у контрагентов и т.д.", - добавляет собеседник.Резюмируя, Вемир Давитян отмечает, что настораживать корпорации должно получение пустых конвертов заказных писем или конвертов с «мусорным» вложением с уведомлением о вручении от неизвестных лиц, или пустых конвертов от государственных органов. Также в его практике встречались и прецеденты получения сигналов о заинтересованности информацией о корпорации из государственных реестров третьими лицами с неопределенными намерениями. С его слов, все это поводы для серьезного анализа и проведения консультация со специалистами по вопросам антирейдерства.
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