Велосипед, ездящий по воде – миф? Реальность!

Бренд Manta 5 продемонстрировал совершенно новый и революционный продукт: электрический велосипед на подводных крыльях под названием Manta 5 Hydrofoiler SL3. Его конструкция построена таким образом, чтобы каждый, кто овладел ездой на велосипеде, смог покорить водный велосерфинг за считанные минуты.

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Это не первая разработка такого формата. Еще в 2017 году компания Manta 5 представила первый водный велосипед XE-1. Тогда о нем говорили как об электромобиле с педалями, который мог организовать прогулку на воде в течение четырех часов. максимальная скорость, которую развивала техническая новинка – 21 км/ч. Но уже тогда конструкция перевернула представление мира о транспорте на воде.

Уже пять лет спустя компания выводит на рынок велосипед на подводных крыльях нового поколения стоимостью от $7000 до $9000. Мы, в Мотозилле, как ценители прекрасного и эффективного, отметили дизайн и удобство модели в использовании.

Немного деталей о Manta 5 Hydrofoiler SL3:

имеет модульную конструкцию, легко разбирается, а потому прост в транспортировке и перемещении;

состоит из пяти отдельных частей, которые нужно объединить между собой;

габариты байка: 2,2 метра в длину, 2 метра в ширину и 1,4 метра в высоту.

По информации компании, запатентованная технология легкого запуска позволяет даже новичкам начать управлять SL3 всего за 40 минут.

Среди материалов изготовления – композитное монококковое шасси, которое вместе с фиксированной хордой держит велосипед в вертикальном положении, даже при отсутствии движения. Если есть опасность опрокидывания, специальный датчик наклона автоматически отключит питание винта. Одновременно дроссельная заслонка легко и быстро запускает байк всего одним нажатием кнопки. Все необходимые данные: уровень заряда, мощность дроссельной заслонки и педали отображаются на удобном дисплее.

Велосипед на воде SL3 имеет электродвигатель мощностью 2500 Вт, что гарантирует максимальную скорость 20 км/ч. Для пользователей велосипед будет доступен в трех модификациях: SL3, SL3+ и SL3 Pro.

Базовая комплектация имеет батарею емкостью 600 мА*ч, версии SL3+ и SL3 Pro – 1000 мА*ч. Один заряд обеспечит 4,5 часа езды. Аккумулятор защищен прозрачным корпусом дополненным двойным водонепроницаемым слоем и дополнительной защитой вокруг винта.