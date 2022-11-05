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Велосипед, ездящий по воде – миф? Реальность!

5 ноября, 2022 суббота
12:42
Спорт

“Мы всей командой Мотозилла, чувствуем себя как герои фильма "Назад в будущее"! Кто бы мог подумать, что новозеландская компания Manta 5 в 2023 году запланирует продажу ездящего по воде велосипеда? А это уже не просто план, а готовая разработка, которую представили, протестировали и готовы запускать в серийное производство “ - комментирует маркетолог ТМ Мотозилла

Бренд Manta 5 продемонстрировал совершенно новый и революционный продукт: электрический велосипед на подводных крыльях под названием Manta 5 Hydrofoiler SL3. Его конструкция построена таким образом, чтобы каждый, кто овладел ездой на велосипеде, смог покорить водный велосерфинг за считанные минуты.

“Впечатляет, правда?

А мы напомним, что пока у нас в Украине нет моделей водных велосипедов, вы можете легко и просто купить любые запчасти на велосипед у нас на сайте. Выбирайте среди широкого ассортимента на сайте Мотозилла, а мы гарантируем выгодные цены и приятные бонусы каждому покупателю” - консультант ТМ Мотозилла

Это не первая разработка такого формата. Еще в 2017 году компания Manta 5 представила первый водный велосипед XE-1. Тогда о нем говорили как об электромобиле с педалями, который мог организовать прогулку на воде в течение четырех часов. максимальная скорость, которую развивала техническая новинка – 21 км/ч. Но уже тогда конструкция перевернула представление мира о транспорте на воде.

Уже пять лет спустя компания выводит на рынок велосипед на подводных крыльях нового поколения стоимостью от $7000 до $9000. Мы, в Мотозилле, как ценители прекрасного и эффективного, отметили дизайн и удобство модели в использовании.

Немного деталей о Manta 5 Hydrofoiler SL3:

  • имеет модульную конструкцию, легко разбирается, а потому прост в транспортировке и перемещении;

  • состоит из пяти отдельных частей, которые нужно объединить между собой;

  • габариты байка: 2,2 метра в длину, 2 метра в ширину и 1,4 метра в высоту.

  • По информации компании, запатентованная технология легкого запуска позволяет даже новичкам начать управлять SL3 всего за 40 минут.

Среди материалов изготовления – композитное монококковое шасси, которое вместе с фиксированной хордой держит велосипед в вертикальном положении, даже при отсутствии движения. Если есть опасность опрокидывания, специальный датчик наклона автоматически отключит питание винта. Одновременно дроссельная заслонка легко и быстро запускает байк всего одним нажатием кнопки. Все необходимые данные: уровень заряда, мощность дроссельной заслонки и педали отображаются на удобном дисплее.

Велосипед на воде SL3 имеет электродвигатель мощностью 2500 Вт, что гарантирует максимальную скорость 20 км/ч. Для пользователей велосипед будет доступен в трех модификациях: SL3, SL3+ и SL3 Pro.

Базовая комплектация имеет батарею емкостью 600 мА*ч, версии SL3+ и SL3 Pro – 1000 мА*ч. Один заряд обеспечит 4,5 часа езды. Аккумулятор защищен прозрачным корпусом дополненным двойным водонепроницаемым слоем и дополнительной защитой вокруг винта.

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