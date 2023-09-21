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Великолепный высокий бисквит в мультиварке. Рецепт приготовления
Высокий, мягкий и пышный бисквит – мечта любой хозяйки. Такой бисквит обычно готовят на основе муки и хорошо взбитых яиц
Ингредиенты:
- Пять яиц
- Щепотка соли
- Сахар – 180 г
- Ванильный сахар – один пакет
- Пшеничная мука – 140 г
- Разрыхлитель – одна чайная ложка
Пошаговый рецепт приготовления бисквита в мультиварке:
- застилаем на дно мультиварки пергамент
- смазываем стенки маслом
- добавляем к белкам соль
- сбиваем миксером до образования пены
- постепенно добавляем сахар
- добавляем ванильный сахар
- продолжаем сбивать семь минут
- постепенно добавляем желтки
- продолжаем сбивать
- добавляем муку и разрыхлитель
- вымешиваем тесто
- выкладываем тесто в мультиварку
- печем один час и двадцать минут в режиме "Выпечка".
Фото: ga.org.ua
Приятного аппетита!
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