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Великолепный подарок ко Дню защитников и защитниц: Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет помощи в $725 млн

15 октября, 2022 суббота
13:17
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байден за новый пакет военной помощи в $725 млн

Об этом Зеленский написал в twitter .

"Искренне благодарен президенту США Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет безопасности для Украины в размере $725 млн. Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии. Отличный подарок ко Дню защитников и защитниц Украины! Российский агрессор будет победен будет свободной!" – написал Зеленский.

  • 15 октября Джо Байден подписал указ, предусматривающий предоставление Украине "оборонительных товаров и услуг, а также военного образования и подготовки" на сумму $725 млн.

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Владимир Зеленский
Джо Байден
война с Россией
США
оружие для Украины
HIMARS
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