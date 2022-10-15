Великолепный подарок ко Дню защитников и защитниц: Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет помощи в $725 млн
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байден за новый пакет военной помощи в $725 млн
Об этом Зеленский написал в twitter .
"Искренне благодарен президенту США Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет безопасности для Украины в размере $725 млн. Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии. Отличный подарок ко Дню защитников и защитниц Украины! Российский агрессор будет победен будет свободной!" – написал Зеленский.
- 15 октября Джо Байден подписал указ, предусматривающий предоставление Украине "оборонительных товаров и услуг, а также военного образования и подготовки" на сумму $725 млн.
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