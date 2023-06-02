Футбол: "Шахтер" стал чемпионом УПЛ, Маркевич вернулся в "Карпаты", Ребров покинул "Аль-Айн"

В воскресенье, 28 мая, "Шахтер" обыграл "Днепр-1" и за тур до финиша гарантировал себе золотые медали чемпионата Украины.

Чемпионство дончан уже было ожидаемым. Перед решающей игрой сезона "Шахтер" лидировал в турнирной таблице и опережал ближайшего преследователя – "Днепр-1" – на 5 очков. Донетчанам было достаточно набрать 1 пункт, чтобы за тур до финиша гарантировать золотые медали УПЛ.

Во Львове команда Игоря Йовичевича справилась с задачей. "Шахтер" на 9-й минуте вывел вперед Артем Бондаренко. На 55-й минуте Даниил Сикан увеличил преимущество дончан. Вскоре Тарас Степаненко довел счет до разгромного.

Самое интересное произошло в конце матча. Между игроками двух команд произошла массовая потасовка, после которой рефери матча Екатерина Монзуль удалила Пеглоу, Евгения Назарину и Анатолия Трубина, которого в воротах заменил защитник Ярослав Ракицкий.

Видео драки с матча "Шахтер" - "Днепр-1":

Уже в ближайший уик-энд мы увидим последний тур УПЛ. Интрига остается в битве за 2 место между "Зарей" и "Днепром-1" и последней путевкой в еврокубки, за которую соревнуются "Александрия", "Ворскла" и "Кривбасс".

А кто финиширует на 13-14 местах, которые отправят команды в стыковые матчи за выживание в УПЛ. Увидим уже в этот уик-энд!

Отдельной темой на этой неделе был Мирон Маркевич и его возвращение в большой футбол. После затяжной паузы 72-летний тренер внезапно возобновил тренерскую карьеру.

Маркевич в пятый раз возглавил львовские "Карпаты", которые по итогам сезона первой лиги, не смогли вернуться в УПЛ.

Культовый украинский тренер не раз говорил, что возьмется только за серьезный проект. Поэтому уже в следующем году ждем "Карпаты" в УПЛ!

Фото: Getty Images

Интересная ситуация у Сергея Реброва, покинувшего арабский "Аль-Айн". Уже долгое время идут разговоры, что именно он будет главным тренером сборной Украины.

Однако Украинская ассоциация футбола пока молчит. А до ближайшего матча сборной Украины остается 10 дней. Может пора уже объявить Сергея Реброва главным тренером?

Фото: twitter.com/alainfcae

Бокс: похоже, мы знаем дату, соперника и место следующего боя Усика

Следующее сражение Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа должно состояться 26 августа во Вроцлаве. По крайней мере, об этом говорит промоутер украинца Александр Красюк.

"Во Вроцлаве проживает много украинцев. Бой состоится на стадионе на 24 тыс. мест. Пришлось изменить дату боя с 12 августа на 26 августа, потому что это ближе ко Дню Независимости Украины. Это идеальная дата для организации боя с Дюбуа. Мы не могли ее упустить ", – сообщил промоутер Александр Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее сообщалось, что следующий поединок украинец должен провести 12 августа против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.

Фото: Getty Images

Теннис: Свитолина и Цуренко вышли в третий раунд "Ролан Гаррос"

2 июня завершился второй раунд Открытого чемпионата Франции. По итогам этого этапа определились все участники 1/16 финала.

Среди 32 теннисисток, вышедших в третий раунд "Ролан Гаррос", две представительницы Украины - Элина Свитолина и Леся Цуренко. Во втором раунде они прошли австралийку Шторм Гантер и американку Лорен Дэвис.

Украина в пятый раз в истории будет представлена двумя теннисистками в 1/16 финала "Ролан Гаррос". В последний раз такое случалось в 2021 году, когда в 32 сильнейших спортсменок турнира вошли Свитолина и Марта Костюк.

Следующей соперницей Элины Светолиной станет россиянка Анна Блинкова, победившая пятую ракетку мира Каролин Гарсию из Франции.

Лесю Цуренко ждет встреча против Бьянки Андрееску из Канады.

Фото: Getty Images

Легкая атлетика: Магучих снова ставит рекорды

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на первом этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко с лучшим результатом сезона в мире.

У Рабати Магучих гарантировала себе золотую медаль скачком на 1,95 м. Однако после этого одолела планку на высоте 2,01 м и установила лучший результат сезона в мире. Предыдущее достижение – 2,00 м также принадлежало украинцы.

Серебро в Марокко с прыжком на 1,91 м получила еще одна представительница Украины – Ирина Геращенко.

Фото: Getty Images

Удачный результат также находится в тройном прыжке. Второе серебро сборной Украины на первом этапе "Бриллиантовой лиги" принесла Марина Бех-Романчук.

С результатом 14,65 м украинка уступила лишь кубинке Леянис Перес Эрнандес, победившей с лучшим результатом сезона в мире – 14.84 м.

Фото: Getty Images