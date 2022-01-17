"Великое переселение": ХІ Международный фестиваль "Книжный Арсенал" объявил фокус-тему и дату проведения

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.



"В этом году Фестиваль состоится 25-29 мая . Структура Книжного Арсенала останется неизменной - кроме традиционной книжной ярмарки, событиьная часть Фестиваля будет включать Программу фокус-темы, Литературную программу, ряд спецпроектов, Музыкальную программу, Программу для профессий книжного дизайна и иллюстрации, Конкурс "Лучший книжный дизайн" - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет на 11 сценах. В этом году вся зона книжной ярмарки будет расположена в здании Художественного Арсенала.



Фокус-тема фестиваля в 2022 году - "Большое переселение", ее куратором избрали автора, переводчицу, издатель и членкина Наблюдательного совета Института стратегии культуры и украинского PEN Оксану Форостину. С 2016 по 2019 год она была директором издательства Yakaboo Publishing. В 2014 году автор вошла в перечень инноваторов Центральной и Восточной Европы New Europe 100, а затем - в рейтинг "Топ-100 Людей культуры Украины" журнала "Новое время".

"Украина, как и большинство других стран Центральной и Восточной Европы, уже сегодня встает перед вызовом обезлюденья: нас становится меньше. А это значит, что рано или поздно мы откроемся для тех, кто будет искать в нашей стране лучшей доли. Что расскажем им о себе?", - так Форостина описала "Великое переселение".

Кроме того, на Книжном Арсенале будет специальная писательская программа, куратором которой избрали автора Ирэну Карпу.