Великобритания заявила, что новый штамм коронавируса - "самый серьезный" среди всех предыдущих
В пятницу, 26 ноября, Великобритания заявила, что новый штамм COVID-19, найденный в Южной Африке - "самый серьезный" среди всех предыдущих
Об этом сообщает Reuters .
Агентство здравоохранения Великобритании сообщило, что считает недавно выявленный вариант коронавируса, распространяющийся в Южной Африке, – "наиболее серьезным" среди всех предварительно найденных.
Ученые заявили, что необходимо выяснить, делает ли новый COVID-вариант вакцины неэффективными.
В агентстве объяснили, что вариант B.1.1.529 имеет шиповидный белок, резко отличающийся от белка оригинального коронавируса, в основе которого лежат вакцины против COVID-19.
26 ноября британское правительство запретило перелеты из Южной Африки, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини, аргументируя это тем, что уроки пандемии показывают, насколько важно быстрое реагирование.
- Напомним, 25 ноября стало известно , что британские ученые обнаружили новый COVID-штамм, который имеет 32 мутации, а также очень заразен и устойчив к вакцинам.
- Утром 26 ноября сообщалось , что в Южной Африке обнаружили более 50 случаев нового штамма.
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