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Великобритания заявила, что новый штамм коронавируса - "самый серьезный" среди всех предыдущих

26 ноября, 2021 пятница
12:52
Мир

В пятницу, 26 ноября, Великобритания заявила, что новый штамм COVID-19, найденный в Южной Африке - "самый серьезный" среди всех предыдущих

Об этом сообщает Reuters .

Агентство здравоохранения Великобритании сообщило, что считает недавно выявленный вариант коронавируса, распространяющийся в Южной Африке, – "наиболее серьезным" среди всех предварительно найденных.

Ученые заявили, что необходимо выяснить, делает ли новый COVID-вариант вакцины неэффективными.

В агентстве объяснили, что вариант B.1.1.529 имеет шиповидный белок, резко отличающийся от белка оригинального коронавируса, в основе которого лежат вакцины против COVID-19.

26 ноября британское правительство запретило перелеты из Южной Африки, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини, аргументируя это тем, что уроки пандемии показывают, насколько важно быстрое реагирование.

  • Напомним, 25 ноября стало известно , что британские ученые обнаружили новый COVID-штамм, который имеет 32 мутации, а также очень заразен и устойчив к вакцинам.
  • Утром 26 ноября сообщалось , что в Южной Африке обнаружили более 50 случаев нового штамма.

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Коронавирус
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