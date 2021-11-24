Великобритания заявила, что новое нападение РФ на Украину было бы "роковой ошибкой"
В среду, 24 ноября, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что новое нападение России на Украину было бы "роковой ошибкой"
Об этом сообщает Reuters .
"Я думаю, что это было бы роковой ошибкой со стороны России", - сказала Трасс в ответ на вопросы Reuters.
Британская министр отметила, что Лондон тесно сотрудничает со своими союзниками по НАТО, чтобы поддержать Украину.
"Мы очень близкие союзники Украины, и мы работаем с партнерами в НАТО, а также непосредственно с Украиной, чтобы обеспечить ее полную поддержку", - сказала Трасс.
Перемещение российских войск близ Украины вызвало у Запада беспокойство, что Россия может готовить вторжение. РФ неоднократно отрицала планы нападения на Украину, и заявляет, что может размещать войска на собственной территории, где пожелает. Кремль обвинил Украину и НАТО в нагнетании напряженности.
Москва считает провокационными способы, которыми США и НАТО показали свою поддержку Украине, включительно с маневрами военных кораблей в этом месяце в Черном море и отправкой патрульных катеров США украинским ВМС.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники в границы Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о стягивании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за обстановкой на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили активность российских войск вблизи границы с Украиной.
- Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив о "сильной обеспокоенности и намерении защищать территориальную целостность Украины".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 30.02Продажа 30.46
- Актуальное
- Важное