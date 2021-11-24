Великобритания заявила, что новое нападение РФ на Украину было бы "роковой ошибкой"

Об этом сообщает Reuters .



"Я думаю, что это было бы роковой ошибкой со стороны России", - сказала Трасс в ответ на вопросы Reuters.



Британская министр отметила, что Лондон тесно сотрудничает со своими союзниками по НАТО, чтобы поддержать Украину.



"Мы очень близкие союзники Украины, и мы работаем с партнерами в НАТО, а также непосредственно с Украиной, чтобы обеспечить ее полную поддержку", - сказала Трасс.



Перемещение российских войск близ Украины вызвало у Запада беспокойство, что Россия может готовить вторжение. РФ неоднократно отрицала планы нападения на Украину, и заявляет, что может размещать войска на собственной территории, где пожелает. Кремль обвинил Украину и НАТО в нагнетании напряженности.



Москва считает провокационными способы, которыми США и НАТО показали свою поддержку Украине, включительно с маневрами военных кораблей в этом месяце в Черном море и отправкой патрульных катеров США украинским ВМС.