Великобритания заявила, что не будет передавать Украине истребители

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Великобритания не собирается отправлять в Украину истребители сейчас. Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором", - сказал он.

По его словам, советские истребители, передаваемые Украине, полностью справляются со своими функциями.

"Если вы российский пехотинец, я не думаю, что вас действительно волнует, бомбит ли вас самолет советской эпохи или западный самолет. Вы просто не хотите, чтобы он вас бомбил", - сказал министр.