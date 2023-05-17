Великобритания заявила, что не будет передавать Украине истребители
Великобритания не намерена передавать Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon, однако готова помочь с обучением пилотов
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Великобритания не собирается отправлять в Украину истребители сейчас. Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором", - сказал он.
По его словам, советские истребители, передаваемые Украине, полностью справляются со своими функциями.
"Если вы российский пехотинец, я не думаю, что вас действительно волнует, бомбит ли вас самолет советской эпохи или западный самолет. Вы просто не хотите, чтобы он вас бомбил", - сказал министр.
- Ранее Великобритания и Нидерланды пообещали Украине поддержку в создании "авиационной коалиции".
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