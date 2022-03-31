Великобритания заморозила активы пророссийских компаний, помогавших РФ обойти пакеты санкций ЕС
Великобритания заморозила активы трех пророссийских компаний, помогавших РФ обойти европейские пакеты санкций
Об этом сообщает "Европейская правда".
Стало известно, что по состоянию на 31 марта в санкционный список Великобритании были добавлены еще три компании.
Речь идет о компаниях Photon Pro LLP, Majory LLP, Djeco Group LP. Все они зарегистрированы в Великобритании и, согласно решению, будут подлежать замораживанию активов. В частности, эти компании попадают под санкции США, выдвинутые властями Штатов в начале этого месяца.
По информации американского правительства, упомянутые выше юридические лица являются подставными фирмами, через которые российская компания "Серния Инжиниринг" занималась закупкой оборудования по заказу властей РФ.
- Напомним, что ранее США ввели новые санкции против технологических компаний и тех, кто помогает России избегать предварительных ограничений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное