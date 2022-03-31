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Великобритания заморозила активы пророссийских компаний, помогавших РФ обойти пакеты санкций ЕС

31 мартa, 2022 четверг
20:38
война с Россией Великобритания и Украина

Великобритания заморозила активы трех пророссийских компаний, помогавших РФ обойти европейские пакеты санкций

Об этом сообщает "Европейская правда".

Стало известно, что по состоянию на 31 марта в санкционный список Великобритании были добавлены еще три компании.

Речь идет о компаниях Photon Pro LLP, Majory LLP, Djeco Group LP. Все они зарегистрированы в Великобритании и, согласно решению, будут подлежать замораживанию активов. В частности, эти компании попадают под санкции США, выдвинутые властями Штатов в начале этого месяца.

По информации американского правительства, упомянутые выше юридические лица являются подставными фирмами, через которые российская компания "Серния Инжиниринг" занималась закупкой оборудования по заказу властей РФ.

  • Напомним, что ранее США ввели новые санкции против технологических компаний и тех, кто помогает России избегать предварительных ограничений.
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