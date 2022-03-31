Великобритания заморозила активы пророссийских компаний, помогавших РФ обойти пакеты санкций ЕС

Об этом сообщает "Европейская правда".

Стало известно, что по состоянию на 31 марта в санкционный список Великобритании были добавлены еще три компании.

Речь идет о компаниях Photon Pro LLP, Majory LLP, Djeco Group LP. Все они зарегистрированы в Великобритании и, согласно решению, будут подлежать замораживанию активов. В частности, эти компании попадают под санкции США, выдвинутые властями Штатов в начале этого месяца.

По информации американского правительства, упомянутые выше юридические лица являются подставными фирмами, через которые российская компания "Серния Инжиниринг" занималась закупкой оборудования по заказу властей РФ.