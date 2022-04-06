Великобритания замораживает российские активы на сумму $350 млрд

Об этом сообщает DW .

По словам Трасс, официальное заявление по поводу замораживания $350 млрд из-за российской агрессии против Украины будет сделано до конца этой недели. Она подчеркнула, что режиму в Москве отныне недоступно более 60% валютных резервов в размере $604 млрд.

"Скоординированные санкции отбрасывают российскую экономику в советскую эру. Но мы можем и должны сделать больше", - сказала Трасс.

Она также призвала запретить российским судам входить в порты и согласовать четкий график прекращения импорта российской нефти, угля и газа.

5 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен раскрыла содержимое пятого пакета санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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