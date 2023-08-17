Великобритания законтрактовала для Украины средства ПВО на $115 млн
Минобороны Великобритании заключило три контракта на 115 миллионов долларов, которые позволят послать Украине средства противовоздушной обороны
Об этом сообщает Sky News.
Крупнейший контракт на 56 миллионов фунтов Минобороны Британии заключил с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для выявления, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.
Среди прочего речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе.
Два других соглашения также касаются противовоздушной обороны, но Министерство обороны Британии не предоставило более конкретных деталей о них.
Отмечается, что соглашения были заключены в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который собрал более 770 миллионов фунтов стерлингов для оказания летальной и нелетальной военной поддержки Украине.
- Напомним, сегодня, 17 августа, стало известно, что Украина получила очередной пакет военной помощи от Германии, в который вошли, в частности, средства ПВО, а именно пусковые ЗРК IRIS-T и около 5 тысяч дымовых боеприпасов.
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