Великобритания заказала производство 155-мм снарядов вместо тех, которые предоставила Украине
Правительство Великобритании заказало оборонной компании BAE Systems производство 155-мм снарядов для пополнения собственных запасов. Они заменят те, которые получила Украина
Об этом пишет Reuters .
Общая стоимость заказа – 280 млн фунтов стерлингов (361 млн долларов) с возможностью увеличения до 400 млн фунтов стерлингов.
Британия и ее союзники по НАТО отправили в Украину миллионы боеприпасов, что вызвало беспокойство по поводу внутреннего уровня запасов, и британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что новый контракт устранит этот риск.
BAE увеличит производственные мощности Великобритании для 155 мм артиллерийских боеприпасов в восемь раз.
Компания создаст 200 новых рабочих мест в Северной Англии и Южном Уэльсе, поскольку добавит дополнительную линию обработки в одном месте и новый завод по заполнению взрывчаткой в другом.
"Эти многомиллионные инвестиции позволят нам значительно увеличить производство и поддерживать жизненно важный суверенный потенциал для доставки современных боеприпасов", - сказал в заявлении исполнительный директор BAE Чарльз Вудберн.
- 13 июня Великобритания на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) объявила о новом пакете военной помощи Украине более чем на €107 млн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное