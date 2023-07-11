Об этом пишет Reuters .

Общая стоимость заказа – 280 млн фунтов стерлингов (361 млн долларов) с возможностью увеличения до 400 млн фунтов стерлингов.

Британия и ее союзники по НАТО отправили в Украину миллионы боеприпасов, что вызвало беспокойство по поводу внутреннего уровня запасов, и британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что новый контракт устранит этот риск.

BAE увеличит производственные мощности Великобритании для 155 мм артиллерийских боеприпасов в восемь раз.

Компания создаст 200 новых рабочих мест в Северной Англии и Южном Уэльсе, поскольку добавит дополнительную линию обработки в одном месте и новый завод по заполнению взрывчаткой в другом.

"Эти многомиллионные инвестиции позволят нам значительно увеличить производство и поддерживать жизненно важный суверенный потенциал для доставки современных боеприпасов", - сказал в заявлении исполнительный директор BAE Чарльз Вудберн.