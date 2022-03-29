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Великобритания задержала российскую суперяхту в лондонском квартале Canary Wharf

29 мартa, 2022 вторник
21:45
война с Россией

Британская полиция задержала российскую суперяхту в лондонском финансовом квартале Canary Wharf

Об этом сообщает Reuters.

Британия задержала российскую суперяхту стоимостью в $50 млн за несколько часов до того, как та должна была выйти из Лондона. Этот шаг является частью пакета санкций, направленных на российских бизнесменов.

Яхту длиной 58,5 метров голландской постройки под названием Phi задержали в финансовом районе Лондона Кенери-Уорф.
Правительство Британии заявило, что Phi принадлежит российскому бизнесмену, имя которого не называлось. Отмечается, однако, что право собственности было "сознательно скрыто" - судно ходило под мальтийскими флагами, а компания, в которой оно было зарегистрировано, находилась в Невисе и Сен-Китсе.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что к владельцу яхты не были применены санкции в Великобритании. Но по закону судно, которое принадлежит, контролируется, зафрахтовано или управляется лицами, связанными с Россией, может быть задержано.

"Сегодня мы задержали суперяхту стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов и превратили икону могущества и богатства России в четкое и строгое предупреждение Путину и его окружению. Задержание Phi еще раз доказывает, что мы можем и будем предпринимать самые решительные действия против тех, кто стремится получить выгоду от российских связей", – заявил Министр транспорта Британии Грант Шаппс.

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