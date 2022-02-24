Великобритания заблокировала свое воздушное пространство для самолетов РФ
В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину Великобритания закрыла свое воздушное пространство для гражданских российских самолетов
Об этом пишет CNN со ссылкой на Министерство транспорта Великобритании.
"Ни один самолет на регулярных рейсах, принадлежащий, зафрахтованный или эксплуатируемый лицом, связанным с Россией или зарегистрированный в России, не может летать в воздушном пространстве Соединенного Королевства", - сообщили в ведомстве.
Согласно этому решению, ограничение вступает в силу в 19:00 и длится до 23 мая.
Издание добавляет, что авиакомпания РФ "Аэрофлот" сейчас выполняет прямые рейсы Москвой и Лондоном-Хитроу и Гатвиком.
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