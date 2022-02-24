Великобритания заблокировала свое воздушное пространство для самолетов РФ

Об этом пишет CNN со ссылкой на Министерство транспорта Великобритании.



"Ни один самолет на регулярных рейсах, принадлежащий, зафрахтованный или эксплуатируемый лицом, связанным с Россией или зарегистрированный в России, не может летать в воздушном пространстве Соединенного Королевства", - сообщили в ведомстве.



Согласно этому решению, ограничение вступает в силу в 19:00 и длится до 23 мая.



Издание добавляет, что авиакомпания РФ "Аэрофлот" сейчас выполняет прямые рейсы Москвой и Лондоном-Хитроу и Гатвиком.

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