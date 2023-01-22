Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине немецких танков
Британия поддерживает заключение международного соглашения о предоставлении Украине танков немецкого производства, передача которых требует согласия Германии
Об этом сообщило издание Reuters , со ссылкой на заявление британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли.
"Британия хочет международного соглашения о предоставлении Украине танков немецкого производства, которые, по словам Киева, нужны ему в борьбе с Россией, но для передачи которых нужно согласие Германии", - сказал Клеверли.
Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы украинцы были вооружены такой техникой, как Leopard 2, а также артиллерийскими системами, предоставленными Британией и другими странами НАТО.
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Также британский министр заверил, что будет продолжать переговоры с союзниками и партнерами по Альянсу, чтобы способствовать передаче Украине лучшего военного оборудования и помочь ей защититься от российского вторжения.
Отвечая на вопрос, достаточно ли Германия делает для поддержки Украины, Клеверли сказал, что хотел бы, чтобы в помощи Украине "все шли так далеко, как могли, но каждая страна будет поддерживать Украину так, как ей больше подходит".
- Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.
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