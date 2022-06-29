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Великобритания выделит Грузии 5 млн фунтов на борьбу с российскими кибератаками

29 июня, 2022 среда
19:10
Мир

Великобритания выделит Грузии 5 млн фунтов стерлингов для внедрения новой стратегии защиты от киберугроз со стороны России

Об этом идет речь на сайте британского парламента.

Отмечается, что Россия использует Грузию как испытательный полигон для кибератак с 2008 года. Таким образом, Великобритания имеет целью укрепить не только безопасность Грузии, но и Европы.

Две страны планируют сотрудничать по вопросу защиты на уровне центров кибербезопасности и Министерств обороны. Также Грузия получит дополнительную поддержку в качестве партнера НАТО с расширенными возможностями – пакет будет согласован "с акцентом на усиленную подготовку в области обороны".

В феврале 2020 года Министерство иностранных дел Грузии обвинило Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ - ред.) в атаке, проведенной 28 октября 2019 года, затронувшей сайты и серверы ряда органов государственной власти, судов, СМИ и частных компаний страны.

Лондон тогда участвовал в расследовании, и британские эксперты из Национального центра кибербезопасности (NCSC) пришли к выводу, что причастность ГРУ к атаке является "в высшей степени" вероятной. Ту же структуру в проведении атаки обвинили и США.

  • 27 июня российские хакеры устроили массовую DDoS-атаку в Литве, в результате чего были отключены сайты министерств и ведомств. Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Killnet Ранее Killnet предупреждала, что будет заставлять Литву отказаться от ограничений транзита через свою территорию из РФ в Калининградскую область.

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