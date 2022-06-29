Великобритания выделит Грузии 5 млн фунтов на борьбу с российскими кибератаками

Об этом идет речь на сайте британского парламента.

Отмечается, что Россия использует Грузию как испытательный полигон для кибератак с 2008 года. Таким образом, Великобритания имеет целью укрепить не только безопасность Грузии, но и Европы.

Две страны планируют сотрудничать по вопросу защиты на уровне центров кибербезопасности и Министерств обороны. Также Грузия получит дополнительную поддержку в качестве партнера НАТО с расширенными возможностями – пакет будет согласован "с акцентом на усиленную подготовку в области обороны".

В феврале 2020 года Министерство иностранных дел Грузии обвинило Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ - ред.) в атаке, проведенной 28 октября 2019 года, затронувшей сайты и серверы ряда органов государственной власти, судов, СМИ и частных компаний страны.

Лондон тогда участвовал в расследовании, и британские эксперты из Национального центра кибербезопасности (NCSC) пришли к выводу, что причастность ГРУ к атаке является "в высшей степени" вероятной. Ту же структуру в проведении атаки обвинили и США.

27 июня российские хакеры устроили массовую DDoS-атаку в Литве, в результате чего были отключены сайты министерств и ведомств. Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Killnet Ранее Killnet предупреждала, что будет заставлять Литву отказаться от ограничений транзита через свою территорию из РФ в Калининградскую область.

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