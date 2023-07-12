Великобритания выделила Украине новый пакет военной поддержки на $65 млн
Правительство Великобритании предоставит Украине военную помощь в размере $64,7 млн. Эта поддержка будет включать поставки ремонтного оборудования и создание военного реабилитационного центра
Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление на Даунинг-стрит.
Отмечается, что Великобритания объявит новый крупный пакет финансирования для Украины, который будет включать дополнительные боеприпасы и боевые машины, а также 50 миллионов фунтов стерлингов (64,7 миллиона долларов США) на поддержку ремонта оборудования и нового военного реабилитационного центра.
Также Великобритания сообщила, что ожидается, что в среду партнеры G7 согласуют международные рамки долгосрочных мер безопасности Украины, которые "установят, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет, чтобы прекратить войну, сдерживать любые будущие нападения и отвечать на них".
"Это первый случай, когда столько стран договорились о всеобъемлющем долгосрочном соглашении о безопасности такого рода с другой страной", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Пакет финансирования британского правительства будет включать:
- Дополнительные патроны Challenger 2
- Более 70 единиц боевой и материально-технической техники, включая боевые разведывательные гусеничные машины.
- Великобритания также профинансирует реабилитационный центр для помощи украинским военным, получившим ранения во время боевых действий.
"Поскольку Украина добивается стратегического прогресса в своем контрнаступлении, а деградация российских сил начинает заражать линию фронта, мы усиливаем наши официальные договоренности, чтобы защитить Украину в долгосрочной перспективе", - заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
- 13 июня Великобритания на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) объявила о новом пакете военной помощи Украине более чем на €107 млн.
- Правительство Великобритании 11 июля заказало оборонной компании BAE Systems производство 155-мм снарядов для пополнения собственных запасов. Они заменят те, которые получила Украина.
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