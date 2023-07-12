Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление на Даунинг-стрит.

Отмечается, что Великобритания объявит новый крупный пакет финансирования для Украины, который будет включать дополнительные боеприпасы и боевые машины, а также 50 миллионов фунтов стерлингов (64,7 миллиона долларов США) на поддержку ремонта оборудования и нового военного реабилитационного центра.

Также Великобритания сообщила, что ожидается, что в среду партнеры G7 согласуют международные рамки долгосрочных мер безопасности Украины, которые "установят, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет, чтобы прекратить войну, сдерживать любые будущие нападения и отвечать на них".

"Это первый случай, когда столько стран договорились о всеобъемлющем долгосрочном соглашении о безопасности такого рода с другой страной", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Пакет финансирования британского правительства будет включать:

Дополнительные патроны Challenger 2

Более 70 единиц боевой и материально-технической техники, включая боевые разведывательные гусеничные машины.

Великобритания также профинансирует реабилитационный центр для помощи украинским военным, получившим ранения во время боевых действий.

"Поскольку Украина добивается стратегического прогресса в своем контрнаступлении, а деградация российских сил начинает заражать линию фронта, мы усиливаем наши официальные договоренности, чтобы защитить Украину в долгосрочной перспективе", - заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.