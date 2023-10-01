Великобритания выделила около $5 млрд на строительство ударных подлодок

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, пишет Reuters.

"Эти многомиллиардные инвестиции в программу подводных лодок AUKUS помогут обеспечить долгосрочные возможности подводных лодок "охотник-убийца", которые нужны Великобритании", - заявил министр.

Контракт обеспечит финансирование инфраструктурных работ на площадке BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс. Компания заявила, что это поможет профинансировать 5 тысяч рабочих мест.

"BAE Systems заявила, что производство подлодок начнется в конце десятилетия, а первое судно SSN-AUKUS должно быть доставлено в конце 2030-х годов", - говорится в сообщении.