Великобритания выделила дополнительные средства для работы МАГАТЭ в Украине

Об этом сообщило посольство Великобритании в Украине.

"Великобритания объявила о дополнительном финансировании МАГАТЭ в размере 750 тыс. фунтов стерлингов для поддержки работы по ядерной безопасности в Украине", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что представители МАГАТЭ находятся на временно оккупированной Запорожской АЭС, где следят за ядерной безопасностью.

Международное агентство по атомной энергии — это международная организация, стремящаяся способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях. Основными источниками финансирования деятельности Агентства есть Фонд регулярного бюджета, Фонд технического сотрудничества и внебюджетные фонды в поддержку программ. Средства предоставляют преимущественно государства-члены и в некоторых случаях другие доноры. Великобритания является членом МАГАТЭ с 1957 года.