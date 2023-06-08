Великобритания выделила дополнительные средства для работы МАГАТЭ в Украине
Великобритания выделила дополнительные 750 тысяч фунтов стерлингов Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) для продолжения работы в Украине
Об этом сообщило посольство Великобритании в Украине.
"Великобритания объявила о дополнительном финансировании МАГАТЭ в размере 750 тыс. фунтов стерлингов для поддержки работы по ядерной безопасности в Украине", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что представители МАГАТЭ находятся на временно оккупированной Запорожской АЭС, где следят за ядерной безопасностью.
Международное агентство по атомной энергии — это международная организация, стремящаяся способствовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях. Основными источниками финансирования деятельности Агентства есть Фонд регулярного бюджета, Фонд технического сотрудничества и внебюджетные фонды в поддержку программ. Средства предоставляют преимущественно государства-члены и в некоторых случаях другие доноры. Великобритания является членом МАГАТЭ с 1957 года.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Украину , чтобы оценить последствия подрыва Каховской ГЭС для Запорожской АЭС.
- 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Подробно об этом читайте по ссылке .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.6Продажа 40.42
- Актуальное
- Важное