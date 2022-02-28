Великобритания вводит санкции против Центробанка России за ее полномасштабное вторжение в Украину
28 февраля британское правительство объявило о намерении ввести санкции против Центрального банка РФ из-за полномасштабного нападения на Украину
Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.
"Сегодня правительство Великобритании объявило о своем намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ)", - отметили в заявлении.
Ограничения запретят британцам совершать финансовые операции с участием Центрального банка РФ, Российского фонда национального богатства и Министерства финансов РФ, российские компании не смогут выпускать ценные бумаги, инструменты денежного рынка в Великобритании, будут усилены торговые ограничения против РФ.
Санкции закроют для РФ небо Великобритании, ударят по банковскому сектору, опустошат российскую экономику, коснутся президента Владимира Путина и его окружения, в том числе главы МИД России Сергея Лаврова, олигархов. Также Великобритания выступила за отключение России от SWIFT. Кроме того, санкции коснутся белорусов, поддержавших российское вторжение в Украину.
- Напомним, ранее Великобритания заявила о намерении ввести санкции против Путина и Лаврова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.26
Покупка 29.26Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное