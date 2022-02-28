Великобритания вводит санкции против Центробанка России за ее полномасштабное вторжение в Украину

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.



"Сегодня правительство Великобритании объявило о своем намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ)", - отметили в заявлении.



Ограничения запретят британцам совершать финансовые операции с участием Центрального банка РФ, Российского фонда национального богатства и Министерства финансов РФ, российские компании не смогут выпускать ценные бумаги, инструменты денежного рынка в Великобритании, будут усилены торговые ограничения против РФ.



Санкции закроют для РФ небо Великобритании, ударят по банковскому сектору, опустошат российскую экономику, коснутся президента Владимира Путина и его окружения, в том числе главы МИД России Сергея Лаврова, олигархов. Также Великобритания выступила за отключение России от SWIFT. Кроме того, санкции коснутся белорусов, поддержавших российское вторжение в Украину.

Напомним, ранее Великобритания заявила о намерении ввести санкции против Путина и Лаврова.

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