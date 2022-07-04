Великобритания вводит дополнительные санкции против режима Лукашенко
На этот раз запреты коснутся продаж Беларуси товаров нефтепереработки и предметов роскоши
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Новые санкции предусматривают запрет на экспорт товаров нефтепереработки, компонентов передовых технологий (например, используемых в квантовых компьютерах) и предметов роскоши – например, произведений британских художников и дизайнерских сумок.
Также Великобритания запрещает импорт белорусских железа и стали и ограничивает доступ белорусского режима в британский финансовый сектор – а именно запретит ряду белорусских компаний торговать ценными бумагами на Лондонской бирже.
"Белорусский режим активно способствовал вторжению Путина, позволяя России использовать свою территорию, чтобы зажать Украину, запуская войска и ракеты со своей границы и летая российскими самолетами через их воздушное пространство. Лукашенко также открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев "провоцирует Россию" чтобы оправдать кровавое вторжение Путина", – отмечают в британском МИДе.
В сообщении МИДа отмечено, что новые санкции охватят торговлю товарами на около 60 миллионов фунтов стерлингов.
"Сегодняшние меры основываются на широкомасштабных мерах, которые правительство Великобритании ввело в отношении Беларуси, в частности 35-процентное повышение пошлин на ряд товаров, происходящих из Беларуси, и санкции против президента Лукашенко и высокопоставленных должностных лиц правительства за неоднократные нарушения прав человека и подрыв демократии", – говорится в сообщении.
Санкции будут введены завтра, 5 июля.
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