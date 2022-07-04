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Великобритания вводит дополнительные санкции против режима Лукашенко

4 июля, 2022 понедельник
22:46
Экономика

На этот раз запреты коснутся продаж Беларуси товаров нефтепереработки и предметов роскоши

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.

Новые санкции предусматривают запрет на экспорт товаров нефтепереработки, компонентов передовых технологий (например, используемых в квантовых компьютерах) и предметов роскоши – например, произведений британских художников и дизайнерских сумок.

Также Великобритания запрещает импорт белорусских железа и стали и ограничивает доступ белорусского режима в британский финансовый сектор – а именно запретит ряду белорусских компаний торговать ценными бумагами на Лондонской бирже.

"Белорусский режим активно способствовал вторжению Путина, позволяя России использовать свою территорию, чтобы зажать Украину, запуская войска и ракеты со своей границы и летая российскими самолетами через их воздушное пространство. Лукашенко также открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев "провоцирует Россию" чтобы оправдать кровавое вторжение Путина", – отмечают в британском МИДе.

В сообщении МИДа отмечено, что новые санкции охватят торговлю товарами на около 60 миллионов фунтов стерлингов.

"Сегодняшние меры основываются на широкомасштабных мерах, которые правительство Великобритании ввело в отношении Беларуси, в частности 35-процентное повышение пошлин на ряд товаров, происходящих из Беларуси, и санкции против президента Лукашенко и высокопоставленных должностных лиц правительства за неоднократные нарушения прав человека и подрыв демократии", – говорится в сообщении.

Санкции будут введены завтра, 5 июля.

  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 4 июля, что санкции Евросоюза уже очень бьют по президенту России Владимиру Путину и его окружению, и их влияние на российскую экономику в дальнейшем будет усиливаться.
  • Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук сказал в эфире Еспресо, что в случае блокирования работы компьютерных процессоров в России там не смогут работать банки.
  • 3 июля стало известно, что Австралия присоединится к международному суду и наложит дополнительные санкции на Россию.

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