Великобритания ввела визовые льготы для украинцев

Об этом сообщает GOV.UK.



"Опираясь на немедленную поддержку, оказанную в последние недели для помощи гражданам Великобритании в выезде из Украины, сегодня министр внутренних дел подтвердил, что украинцам, имеющим рабочие, учебные или визы для посещения в Великобритании, виза будет временно продлена или они смогут перейти на другой визовый маршрут", - говорится в сообщении.



Изменения для граждан Украины включают:

граждане Украины, имеющие действующую визовую систему на основе баллов, могут продлить пребывание в Великобритании;

граждане Украины с гостевой визой могут в исключительных случаях перейти на иммиграционный маршрут по системе баллов, не выезжая из Великобритании;

граждане Украины, имеющие гостевую визу, могут подать заявку на дальнейшее пребывание по семейному маршруту без соответствия требованиям иммиграционного статуса при условии, если они отвечают требованиям пребывания по исключительным обстоятельствам;

гражданам Украины, имеющим действующую сезонную рабочую визу, пребывание в Великобритании будет продлено до 31 декабря 2022;

гражданам Украины, работающим на временных работах по грузовым автомобилям/мясникам, пребывание в Великобритании будет продлено до 31 декабря 2022 года, а также им будет позволено подать заявку на маршрут для квалифицированных рабочих.

В пресс-службе отмечают, что все эти льготы доступны для украинцев, которые имеют действующие визы и находятся в Великобритании.Министерство внутренних дел Великобритании Прити Пател отметила: "Мы стоим бок о бок с Украиной на фоне этого неспровоцированного и антидемократического акта российской агрессии. Я немедленно распорядилась внести изменения в нашу визовую политику, чтобы обеспечить уверенность нашим украинским друзьям и коллегам, , работают и учатся в Великобритании".