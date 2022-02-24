Великобритания ввела визовые льготы для украинцев
Великобритания ввела изменения, позволяющие украинцам временно продлить свои визы или изменить визовый маршрут
Об этом сообщает GOV.UK.
"Опираясь на немедленную поддержку, оказанную в последние недели для помощи гражданам Великобритании в выезде из Украины, сегодня министр внутренних дел подтвердил, что украинцам, имеющим рабочие, учебные или визы для посещения в Великобритании, виза будет временно продлена или они смогут перейти на другой визовый маршрут", - говорится в сообщении.
Изменения для граждан Украины включают:
- граждане Украины, имеющие действующую визовую систему на основе баллов, могут продлить пребывание в Великобритании;
- граждане Украины с гостевой визой могут в исключительных случаях перейти на иммиграционный маршрут по системе баллов, не выезжая из Великобритании;
- граждане Украины, имеющие гостевую визу, могут подать заявку на дальнейшее пребывание по семейному маршруту без соответствия требованиям иммиграционного статуса при условии, если они отвечают требованиям пребывания по исключительным обстоятельствам;
- гражданам Украины, имеющим действующую сезонную рабочую визу, пребывание в Великобритании будет продлено до 31 декабря 2022;
- гражданам Украины, работающим на временных работах по грузовым автомобилям/мясникам, пребывание в Великобритании будет продлено до 31 декабря 2022 года, а также им будет позволено подать заявку на маршрут для квалифицированных рабочих.
Министерство внутренних дел Великобритании Прити Пател отметила: "Мы стоим бок о бок с Украиной на фоне этого неспровоцированного и антидемократического акта российской агрессии. Я немедленно распорядилась внести изменения в нашу визовую политику, чтобы обеспечить уверенность нашим украинским друзьям и коллегам, , работают и учатся в Великобритании".
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