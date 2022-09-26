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Великобритания ввела санкции против участников псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины

26 сентября, 2022 понедельник
18:58
Мир

Великобритания ввела новый санкционный пакет против организаторов российских псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины

Об этом информирует пресс-служба правительства Великобритании.

В санкционные списки вошли 33 человека, связанных с "референдумами".

"Санкции направлены против высокопоставленных российских чиновников, обеспечивающих проведение незаконных выборов в четырех областях Украины, а также против "любимого пиар-агентства Путина", - говорится в сообщении.

В новом списке есть и гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий.

Также санкции касаются олигархов с глобальным состоянием – 6,3 млрд фунтов стерлингов и руководителей советов директоров государственных банков.

"Фиктивные референдумы, проводимые под дулом пистолета, не могут быть ни свободными, ни честными, и мы никогда не признаем их результаты. Они придерживаются четкой модели насилия, запугивания, пыток и принудительной депортации в захваченных районах Украины.

Сегодняшние санкции будут касаться тех, кто стоит за этими фиктивными голосованиями, а также лиц, продолжающих поддерживать захватническую войну российского режима. Мы поддерживаем украинский народ, и наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления его суверенитета", - заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Ограничительные меры распространили на Гознак, PR-агентство Ima-Konsalting и четырех российских бизнесменов - владельцев разработческой группы компаний "Киевская площадь" Рока Нисанова и Зараха Илиева, президента Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова и президента международной группы компаний "АРЕТИ" Игоря Макарова.

Под санкции попали и 55 членов правления компаний, связанных с российским правительством, из них 23 входят в совет директоров и правления Газпромбанка, 16 являются членами наблюдательного совета и правления Сбербанка, а 10 – работниками Совкомбанка.

В целом Великобритания внесла в санкционные списки в отношении РФ уже почти 1,2 тыс. физических лиц и 120 структур.

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Россия
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