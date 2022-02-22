Великобритания ввела санкции против пяти банков РФ и трех российских олигархов – Тимченко и братьев Ротенбергов
Великобритания ввела санкции против пяти российских банков – Черноморского банка развития и реконструкции, Банка "России", "Промсвязь банка", Генбанка и Индустриального сберегательного банка, а также против олигархов Игоря Ротенберга, Бориса Ротенберга и Геннадия Тимченко
Об этом сообщает Reuters .
"Любые активы, которые они имеют в Великобритании, будут заморожены, а заинтересованным лицам будет запрещено путешествовать сюда", - сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон о лицах, на которых наложили санкции.
Отмечается, что Тимченко являлся основным акционером банка "Россия" и был участником National Media Group, которая поддерживала дестабилизацию Украины после оккупации Россией Крыма в 2014 году.
Тимченко и Ротенберги являются близкими союзниками президента России Владимира Путина, имеющими как тесные личные, так и родственные связи.
Издание передает, что Великобритания пригрозила перекрыть российским компаниям доступ к долларам США и британским фунтам стерлингов и заблокировать им возможность привлекать капитал в Лондоне. Также отмечается, что некоторые чиновники попросили Джонсона жестче относиться к российским деньгам, в частности выгнать российских олигархов страны и вывести их деньги из Лондона.
"Борис Джонсон заявил, что Россия движется к "статусу изгоя", и теперь мир должен подготовиться к следующему этапу плана Путина. Джонсон добавил, что Кремль закладывает основу для полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.
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