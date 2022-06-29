Великобритания ввела санкции против племянницы Путина и второго богатейшего человека в России
Великобритания добавила 13 новых физических и юридических лиц в свой список санкций против России, включая двоюродную племянницу Владимира Путина Анну Цивилеву
Об этомговорится на сайте правительства Великобритании.
"Пока Путин продолжает отвратительное нападение на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину", - спикер британского правительства.
Известно, что под санкции попал олигарх Владимир Потанин – ключевой поклонник кремля.
По данным министерства иностранных дел Великобритании, он владеет большим конгломератом "Интеррос" и продолжает накапливать богатства, поддерживая режим Путина.
Отмечается, что он приобрел "Росбанк" и акции "Тинькофф Банка" в период после вторжения России в Украину.
Под санкции также попала Анна Цивилева, двоюродная племянница Путина и президент российской угледобывающей компании АО "Колмар Групп". Ее муж, Сергей Цивилев, – губернатор богатой углем Кемеровской области.
Кроме того, отмечается, что правительство Великобритании также налагает санкции на группу российских лиц и компаний за участие в репрессиях гражданского населения и поддержку Асада в Сирии.
- 29 июня компаниям РФ и Китая ограничили доступ к американским технологиям и товарам, а Япония применила больше персональных санкций к российским олигархам в то время, как Украина до сих пор не объявила их против Фридмана, Усманова и Абрамовича.
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