Великобритания ввела санкции против племянницы Путина и второго богатейшего человека в России

Об этомговорится на сайте правительства Великобритании.

"Пока Путин продолжает отвратительное нападение на Украину, мы будем использовать санкции, чтобы ослабить российскую военную машину", - спикер британского правительства.

Известно, что под санкции попал олигарх Владимир Потанин – ключевой поклонник кремля.



По данным министерства иностранных дел Великобритании, он владеет большим конгломератом "Интеррос" и продолжает накапливать богатства, поддерживая режим Путина.



Отмечается, что он приобрел "Росбанк" и акции "Тинькофф Банка" в период после вторжения России в Украину.



Под санкции также попала Анна Цивилева, двоюродная племянница Путина и президент российской угледобывающей компании АО "Колмар Групп". Ее муж, Сергей Цивилев, – губернатор богатой углем Кемеровской области.

Кроме того, отмечается, что правительство Великобритании также налагает санкции на группу российских лиц и компаний за участие в репрессиях гражданского населения и поддержку Асада в Сирии.

29 июня компаниям РФ и Китая ограничили доступ к американским технологиям и товарам, а Япония применила больше персональных санкций к российским олигархам в то время, как Украина до сих пор не объявила их против Фридмана, Усманова и Абрамовича.

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