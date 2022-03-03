Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов Усманова и Шувалова

Об этом пишет BBC, сообщает ЕН .

Усманов имел коммерческие связи с британским футбольным клубом "Эвертон", но они были приостановлены. Он в конце февраля попал под санкции ЕС.

Шувалов занимал должность вице-премьера России, а сейчас является главой российской госкорпорации "ВЕБ.РФ".

Ранее Великобритания ввела санкции против олигархов Игоря Ротенберга, Бориса Ротенберга и Геннадия Тимченко.