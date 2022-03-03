Великобритания ввела санкции против двух российских олигархов Усманова и Шувалова
Великобритания вводит санкции против еще двух олигархов из РФ - Алишера Усманова и Игоря Шувалова
Об этом пишет BBC, сообщает ЕН .
Усманов имел коммерческие связи с британским футбольным клубом "Эвертон", но они были приостановлены. Он в конце февраля попал под санкции ЕС.
Шувалов занимал должность вице-премьера России, а сейчас является главой российской госкорпорации "ВЕБ.РФ".
- Ранее Великобритания ввела санкции против олигархов Игоря Ротенберга, Бориса Ротенберга и Геннадия Тимченко.
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