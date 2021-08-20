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Великобритания ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ к годовщине отравления Навального: в РФ пообещали ответ

20 августа, 2021 пятница
17:21
Мир флаг России

20 августа Великобритания наложила санкции на 7 сотрудников ФСБ за отравление российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом пишет Reuters .

Обновленная версия санкционного списка включает семь новых фамилий и обоснование замораживания активов.

В документе перечислены Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков, Алексей Седов.

"Александров был оперативным сотрудником криминалистической службы, которая была в Томске, где Навальный был отравлен", - говорится в пояснительной записке.

"Доказательства, включая телефонные и дорожные записи, свидетельствующие о том, что Александров был одним из оперативников, причастных к применению химического оружия при попытке убийства лидера российской оппозиции Алексея Навального во время его визита в Сибирь в августе 2020 года", - добавили британцы.

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Как пишет российский Интерфакс , сенатор Джабаров из Совета Федерации заявил, что если такие данные раскрыл сам Навальный, есть основания открыть на него новое дело.

МИД РФ должен вызвать посла Великобритании в РФ и заявить ему протест из-за обнародования данных сотрудников ФСБ, которые попали под санкции Лондона, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Есть основания вызвать британского посла и выразить протест по этому поводу. Это полное безобразие", - сказал Джабаров.

Он считает, что Россия должна зеркально ответить на разглашение данных сотрудников ФСБ.

"Надо разбираться, каким образом вытекла эта информация - данные сотрудников ФСБ, - и принимать меры. Давайте тоже будем рассекречивать на весь мир данные сотрудников Ми-6, Ми-5, уверен, в ФСБ и СВР тоже есть много таких данных. Ни один из этих сотрудников, попавших под санкции, никогда не поедет в Великобританию, и никаких активов там у них нет. Это делается только для того, чтобы объявить данные по этим людям ", - сказал сенатор.

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Россия
санкции
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