Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание "Л/ДНР"
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что введены санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за признание террористических организаций "Л/ДНР" отдельными государствами
Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.
Санкции предусматривают запрет путешествовать в Великобританию, получать доступ к хранящимся там активам и вести бизнес в стране.
"Мы нацелены на тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давления и будем продолжать закручивать гайки российской экономики из-за санкций. Вместе с нашими союзниками мы крепко стоим рядом с нашими украинскими друзьями "Мы продолжим поддерживать Украину гуманитарной помощью, оборонным оружием и дипломатической работой для международной изоляции России", - сказала Трасс.
- Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "ДНР" и "ЛНР" , перед этим решение согласовали Госдума и Совет Федераций.
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