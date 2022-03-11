Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, поддержавших признание "Л/ДНР"

Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.

Санкции предусматривают запрет путешествовать в Великобританию, получать доступ к хранящимся там активам и вести бизнес в стране.

"Мы нацелены на тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и тех, кто поддерживает эту варварскую войну. Мы не ослабим давления и будем продолжать закручивать гайки российской экономики из-за санкций. Вместе с нашими союзниками мы крепко стоим рядом с нашими украинскими друзьями "Мы продолжим поддерживать Украину гуманитарной помощью, оборонным оружием и дипломатической работой для международной изоляции России", - сказала Трасс.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "ДНР" и "ЛНР" , перед этим решение согласовали Госдума и Совет Федераций.