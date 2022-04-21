Великобритания ввела санкции против 26 физических и юридических лиц из России

Об этом пишет Reuters.



"Великобритания в четверг добавила 26 новых пунктов в свой список санкций против России из-за войны в Украине, в том числе в отношении военных и оборонных компаний", – говорится в сообщении.



В частности, в санкционный список британские власти включили и.о.главы МЧС России Александра Чуприана, командующего Силами специальных операций РФ Валерия Флюстикова, первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Николая Богданского и бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Под санкциями оказались концерн "Калашников", ракетно-космический центр "Прогресс", Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова и другие российские научно-исследовательские институты.

Добавим, 20 апреля Минфин США в очередной раз расширил список санкций против России. Ограничительные меры были введены против 40 юридических лиц.