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Великобритания ввела санкции против 26 физических и юридических лиц из России

21 апреля, 2022 четверг
15:02
Экономика

Правительство Великобритании расширило список санкций и внесло в него еще 26 физических и юридических лиц из России

Об этом пишет Reuters.

"Великобритания в четверг добавила 26 новых пунктов в свой список санкций против России из-за войны в Украине, в том числе в отношении военных и оборонных компаний", – говорится в сообщении.

В частности, в санкционный список британские власти включили и.о.главы МЧС России Александра Чуприана, командующего Силами специальных операций РФ Валерия Флюстикова, первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Николая Богданского и бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Под санкциями оказались концерн "Калашников", ракетно-космический центр "Прогресс", Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова и другие российские научно-исследовательские институты.

  • Добавим, 20 апреля Минфин США в очередной раз расширил список санкций против России. Ограничительные меры были введены против 40 юридических лиц.

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санкции против России
война с Россией
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