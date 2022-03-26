Великобритания ввела санкции, блокирующие производство российских дронов

Об этом сообщает Минобороны Великобритании, передает Эспрессо.TV .

Всего в санкционном списке – 65 физических и юридических лиц. Как отмечается, эти санкции нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и ограничат его способность компенсировать потери БПЛА.

Как сообщается, украинское ПВО почти наверняка ограничило пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому Россия, скорее всего, была вынуждена использовать больше БПЛА. Вероятно, это приводит к увеличению спроса на них и истощению мощностей.

Напомним, за минувшие сутки Воздушные силы ВСУ сбили 3 самолета, 1 вертолет, по меньшей мере, 5 ракет и 3 БПЛА.

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