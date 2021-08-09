Великобритания ввела новый пакет санкций против Беларуси, в списке Лукашенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

"Режим Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Продукция государственных предприятий Лукашенко не должна продаваться в Великобритании", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Пакет санкций включает в себя:

Меры по предотвращению пролета или посадки белорусских авиаперевозчиков в Великобритании

Торговые меры по калию, нефтепродуктам, товарам и технологиям для перехвата и мониторинга, товарам, используемым в производстве сигарет, а также товарам и технологиям двойного назначения и по ограничениюя доступа к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям против белорусского населения.

Финансовые меры, запрещающие покупку ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных Беларусью, а также государственными банками, и предоставление кредитов.

Мероприятия также будут включать запрет на предоставление страховки и перестраховки белорусским государственным органам, а также изменения по дальнейшему усилению существующего эмбарго на поставки оружия.

По данным американских СМИ, США введут новые санкции против Беларуси 9 августа, в годовщину начала массовых протестов в стране.

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"Эти меры представляют собой значительный дополнительный шаг в давлении на режим Лукашенко. Они четко направлены на оказание давления на Лукашенко, государственные институты и тех, кто его окружает, с целью заставить их изменить поведение, при этом минимизируя любые непредвиденные последствия для населения Беларуси в целом", - говорится в сообщении.В список попали Александр Лукашенко, его сын Виктор, глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, председатель КГБ Иван Тертель, глава Администрации президента Игорь Сергиенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава МВД Иван Кубраков.