Великобритания ввела новый пакет санкций против Беларуси, в списке Лукашенко
Великобритания ввела пакет финансовых, авиационных и персональных санкций против Беларуси
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.
"Режим Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Продукция государственных предприятий Лукашенко не должна продаваться в Великобритании", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Пакет санкций включает в себя:
- Меры по предотвращению пролета или посадки белорусских авиаперевозчиков в Великобритании
- Торговые меры по калию, нефтепродуктам, товарам и технологиям для перехвата и мониторинга, товарам, используемым в производстве сигарет, а также товарам и технологиям двойного назначения и по ограничениюя доступа к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям против белорусского населения.
- Финансовые меры, запрещающие покупку ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных Беларусью, а также государственными банками, и предоставление кредитов.
- Мероприятия также будут включать запрет на предоставление страховки и перестраховки белорусским государственным органам, а также изменения по дальнейшему усилению существующего эмбарго на поставки оружия.
В список попали Александр Лукашенко, его сын Виктор, глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, председатель КГБ Иван Тертель, глава Администрации президента Игорь Сергиенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава МВД Иван Кубраков.
- По данным американских СМИ, США введут новые санкции против Беларуси 9 августа, в годовщину начала массовых протестов в стране.
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