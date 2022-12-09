Об этом говорится в заявлении правительства Британии.

"Наша обязанность - способствовать развитию свободного и открытого общества во всем мире. Сегодня наши санкции идут дальше, чтобы разоблачить тех, кто стоит за ужасными нарушениями наших важнейших прав", - сказал министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Известно, что ограничения ввели против командира 90-й танковой дивизии РФ полковника Рамиля Ибатуллина, причастного к незаконному вторжению. Также в список добавлен сотрудник ФСБ России в Крыму Андрей Тишенин и старший оперуполномоченный в Крыму Артур Шамбазов. В 2015 году они пытали украинца Александра Костенко.

Также под санкции Британии попали 10 иранских чиновников, причастных к судебной и правоохранительной системе. Среди них 6 человек, ответственных за преследование протестующих и вынесение приговоров, в частности смертной казни.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд или пребывание в Соединенном Королевстве.

7 декабря ЕС объявил о 9-м пакете санкций против РФ. ЕС введет санкции также против трех российских банков, включая полный запрет на транзакции "Российского банка развития регионов", чтобы еще больше парализовать банкоматы Путина.