Об этом сообщает Правительство Великобритании.

Министерство иностранных дел Лиз Трасс заявило, что пока Россия продолжает наступление на Украину, Великобритания будет продолжать нацеливаться на российскую экономику.

"Сегодня мы убеждаемся, что они (российские авиакомпании, - ред.) не смогут обналичить свои выгодные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину – мы не остановимся, пока Украина не победит", - сказала она.



Благодаря новым санкциям против крупных российских авиакомпаний Россия не сможет зарабатывать на посадочных слотах в крупных аэропортах Великобритании и потеряет до 50 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, 13 мая Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой, экс-жены Путина и их родственников.