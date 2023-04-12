Великобритания ввела новые санкции против родственников российских олигархов и Оксаны Марченко
Великобритания ввела санкции против родственников российских олигархов Керимова, Скоча и Евтушенкова, а также супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко
Об этом сообщила пресс-служба офиса применения финансовых санкций Казначейства Соединенного Королевства.
Под новыми санкционными ограничениями оказались родственники российских олигархов:
- Владимир Скоч, отец депутата Госдумы и миллиардера Андрея Скоча, а также дочь предпринимателя Варвара.
- Наталья Евтушенкова, супруга основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова, а также его дети Татьяна и Феликс.
- Дочь члена Совета Федерации от Дагестана, миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара Керимова и Нариман Гаджиев.
- Юристы Христодулос Вассилиадес (связан с Алишером Усмановым) и Деметрис Иоаннидес (предоставление услуг Роману Абрамовичу).
В частности, санкции введены против Оксаны Марченко, а также четырех компаний, связанных с Алишером Усмановым.
- Напомним, Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко – жену бывшего народного депутата, кума Путина, Виктора Медведчука.
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