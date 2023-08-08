Великобритания ввела новые санкции против лиц и компаний, поддерживающих полномасштабное вторжение РФ в Украину

Об этом говорится в прессрелизе правительства Великобритании.

"Сегодняшние знаковые санкции еще больше снизят российский арсенал и закроют сеть поставок, поддерживающих оборонную промышленность Путина, которая испытывает трудности. Тем, кто поддерживает российскую военную машину, некуда спрятаться", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Великобритания вместе с партнерами по G7 призвала третьи стороны немедленно прекратить оказание материальной поддержки агрессии России, иначе это приведет к серьезным потерям.

Так, под санкции оказались две турецкие компании Turkik Union и Azu International. Они помогали в экспорте в РФ микроэлектроники, которая важна для военной деятельности России в Украине. Также в санкционном списке оказалась компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, расположенная в Дубае: она играла роль в поставке дронов и компонентов для них в Россию.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против гражданина Словакии Ашота Мкртычева, принимавшего участие в попытке заключить соглашения по оружию между Северной Кореей и Россией. Также в санкционный пакет попал гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуки за роль в российском секторе финуслуг, в частности он выступал главой московского офиса DuLac Capital Ltd.

"Мы также принимаем дальнейшие меры по борьбе с поддержкой Ираном и Беларусью российских военных", - отметило британское правительство.

В заявлении добавляют, что под санкции также попали физические и юридические лица из Ирана, которые были вовлечены в исследование, разработку и производство беспилотников для Корпуса стражей Исламской революции. Оказались в санкционном списке и белорусские оборонные компании, связанные с производством военной техники для белорусского режима. Это, по словам правительства Великобритании, напрямую способствовало незаконному вторжению в Украину.