Великобритания ввела новые санкции против лиц и компаний, поддерживающих полномасштабное вторжение РФ в Украину
Правительство Великобритании ввело новые санкции против 22 физических и юридических лиц, поддерживающих полномасштабное вторжение РФ в Украину, и против трех компаний, поставляющих электронику для российской военной техники
Об этом говорится в прессрелизе правительства Великобритании.
"Сегодняшние знаковые санкции еще больше снизят российский арсенал и закроют сеть поставок, поддерживающих оборонную промышленность Путина, которая испытывает трудности. Тем, кто поддерживает российскую военную машину, некуда спрятаться", - говорится в сообщении.
Отмечают, что Великобритания вместе с партнерами по G7 призвала третьи стороны немедленно прекратить оказание материальной поддержки агрессии России, иначе это приведет к серьезным потерям.
Так, под санкции оказались две турецкие компании Turkik Union и Azu International. Они помогали в экспорте в РФ микроэлектроники, которая важна для военной деятельности России в Украине. Также в санкционном списке оказалась компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, расположенная в Дубае: она играла роль в поставке дронов и компонентов для них в Россию.
Кроме того, Великобритания ввела санкции против гражданина Словакии Ашота Мкртычева, принимавшего участие в попытке заключить соглашения по оружию между Северной Кореей и Россией. Также в санкционный пакет попал гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуки за роль в российском секторе финуслуг, в частности он выступал главой московского офиса DuLac Capital Ltd.
"Мы также принимаем дальнейшие меры по борьбе с поддержкой Ираном и Беларусью российских военных", - отметило британское правительство.
В заявлении добавляют, что под санкции также попали физические и юридические лица из Ирана, которые были вовлечены в исследование, разработку и производство беспилотников для Корпуса стражей Исламской революции. Оказались в санкционном списке и белорусские оборонные компании, связанные с производством военной техники для белорусского режима. Это, по словам правительства Великобритании, напрямую способствовало незаконному вторжению в Украину.
- 3 августа министерство финансов США объявило о введении дополнительных санкций против России, в том числе против научных учреждений из состава Российской Академии наук (РАН).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.89
Покупка 36.89Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное