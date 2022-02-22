Великобритания введет персональные санкции против российских олигархов Тимченко и братьев Ротенбергов, - Джонсон

Об этом он заявил во время выступления в правительстве, передает UA:Первый .



По словам Бориса Джонсона, санкции будут наложены на российских олигархов Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также - Геннадия Тимченко.



Кроме того, Великобритания применит ограничения против банков РФ. Санкции введут в отношении Черноморского банка развития, Промсвязи банка, Black Sea Bank, Индустриального сбербанка, Генбанка и банка "Россия".

Напомним, Великобритания на заседании Совбеза ООН заявила, что расширит санкции против РФ.