Великобритания введет персональные санкции против российских олигархов Тимченко и братьев Ротенбергов, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна планирует ввести санкции против российских банков и олигархов
Об этом он заявил во время выступления в правительстве, передает UA:Первый .
По словам Бориса Джонсона, санкции будут наложены на российских олигархов Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также - Геннадия Тимченко.
Кроме того, Великобритания применит ограничения против банков РФ. Санкции введут в отношении Черноморского банка развития, Промсвязи банка, Black Sea Bank, Индустриального сбербанка, Генбанка и банка "Россия".
- Напомним, Великобритания на заседании Совбеза ООН заявила, что расширит санкции против РФ.
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