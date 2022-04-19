Великобритания вступит в войну в случае применения со стороны РФ оружия массового поражения, - политический консультант

Об этом он рассказал в эфире Espreso.TV



“Был достаточно положительный сигнал на этой неделе о том, что Британия заявила, что в случае применения оружия массового поражения со стороны РФ она оставляет за собой право на удар по РФ, она не уточняла, какой именно, но это для нынешней войны уникальная риторика. Потому что впервые какая-то страна анонсировала конкретную меру, по сути, вступление в войну на стороне Украины в случае применения оружия массового поражения”, - подчеркнул Божко.



Также политический консультант добавил, что пакет военной помощи в 800 млн. не будет последний. Украина будет получать наступательное вооружение и других членов НАТО.



“Этот пакет в 800 млн он не будет последним, он был принят довольно давно, еще три недели назад. А разрабатывался он еще раньше, если скажем так, номенклатура потребностей Украины была несколько иной. Однако Украина будет получать наступательные вооружения и от других членов НАТО. От Польши было предоставлено около сотни танков Т-72, это, в принципе, позитив. Потому что в значительной степени очень много стран бывшего Варшавского договора или просто стран Европы, которые имеют запасы вооружения советского производства, которое украинским экипажем не нужно долго осваивать. Позитив и то, что уже согласились учить наших людей, наших солдат работать с западными образцами. Что касается предоставления танков от Соединенных Штатов, насколько я понимаю, то запасов танков тех образцов, которые у нас взяты на вооружение, в США нет. Именно поэтому их ищут по всему миру, ищут в других странах”, - пояснил Божко.







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