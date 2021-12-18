Великобритания вряд ли отправит войска в Украину в случае вторжения РФ, - министр обороны

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.



Уоллес сказал, что Украина не является членом НАТО, поэтому вероятность того, что кто-то отправит войска в Украину, чтобы "бросить вызов России" низка.



"Мы не должны обманывать людей, украинцы это знают", - заявил министр.



На вопрос, означает ли это, что Украина одна, Уоллес ответил: "Мы все можем помочь с развитием потенциала, но Украина не в НАТО, и поэтому мы делаем все возможное дипломатично, чтобы сказать (президенту РФ Владимиру) Путину не делать этого (не вторгаться, - ред.)".

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о вторжении в Украину.