Великобритания вряд ли отправит войска в Украину в случае вторжения РФ, - министр обороны
Возможность того, что Великобритания или ее союзники отправят войска для защиты Украины в случае вторжения России маловероятна
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.
Уоллес сказал, что Украина не является членом НАТО, поэтому вероятность того, что кто-то отправит войска в Украину, чтобы "бросить вызов России" низка.
"Мы не должны обманывать людей, украинцы это знают", - заявил министр.
На вопрос, означает ли это, что Украина одна, Уоллес ответил: "Мы все можем помочь с развитием потенциала, но Украина не в НАТО, и поэтому мы делаем все возможное дипломатично, чтобы сказать (президенту РФ Владимиру) Путину не делать этого (не вторгаться, - ред.)".
- Советник президента США Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о вторжении в Украину.
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