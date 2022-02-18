Великобритания временно переводит всех сотрудников посольства из Киева во Львов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

"С января 2022 наращивание российских сил на границах Украины усилило угрозу военных действий. Отделение посольства Великобритании в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают в офисе посольства Великобритании во Львове", - говорится в сообщении.

Напомним, в МИДе Израиля выразили готовность перенести посольство из Киева во Львов в случае нового российского вторжения на территорию Украины.



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