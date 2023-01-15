Великобритания временно отзывает посла из Ирана после казни своего гражданина
Великобритания временно отзывает своего посла из Ирана, это произошло после того, как в стране казнили экс-замминистра обороны Али Резы Акбари, который имел двойное гражданство
Об этом сообщил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в твиттере.
"Мы привлекаем режим к ответственности. Соединенное Королевство ввело санкции против генерального прокурора Ирана, вызвало поверенного в делах и временно отозвало посла для консультаций", - написал он.
Также отмечается, что этот ответ на действия Ирана не ограничен тем, что описано выше: рассматриваются следующие шаги.
- Напомним, в субботу, 14 января, в Иране казнили бывшего министра обороны Али Резу Акбари по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании.
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