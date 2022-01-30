Великобритания вдвое увеличит свое военное присутствие в Эстонии

Об этом со ссылкой на Financial Times передает Еспресо.TV.



"Эстония является членом НАТО и Пакта о взаимной обороне Запада - в отличие от Украины, которую в последние недели частично окружили российские танки и около 100 000 солдат, что вызвало предположение о вторжении Москвы", - отмечает газета.



Читайте также": Джо Байден: "Я перемещу американские войска в страны НАТО в Восточной Европе"



По информации издания, уже "в ближайшие дни" Даунинг-стрит может отправить в Эстонию и другие союзники по НАТО "самолеты, военные корабли и военных специалистов", чтобы укрепить границы Европы "в условиях роста российской агрессии".



Но сначала нужно получить согласие от штаб-квартиры Альянса в Брюсселе, куда британские чиновники прибудут завтра, в понедельник, 31 января 2022 года.

При этом сам Борис Джонсон планирует с понедельника посетить ряд восточноевропейских стран.

Не исключается его визит в Украину и переговоры с руководством государства, в частности с президентом Владимиром Зеленским.

В ближайших планах британского премьера есть и личный телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb