Великобритания вдвое увеличит свое военное присутствие в Эстонии
Глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон предложит НАТО отправить еще 900 британских военнослужащих в Эстонию, что вдвое увеличит количество британских сил в этом балтийском государстве, поскольку напряжение в регионе продолжает расти
Об этом со ссылкой на Financial Times передает Еспресо.TV.
"Эстония является членом НАТО и Пакта о взаимной обороне Запада - в отличие от Украины, которую в последние недели частично окружили российские танки и около 100 000 солдат, что вызвало предположение о вторжении Москвы", - отмечает газета.
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По информации издания, уже "в ближайшие дни" Даунинг-стрит может отправить в Эстонию и другие союзники по НАТО "самолеты, военные корабли и военных специалистов", чтобы укрепить границы Европы "в условиях роста российской агрессии".
Но сначала нужно получить согласие от штаб-квартиры Альянса в Брюсселе, куда британские чиновники прибудут завтра, в понедельник, 31 января 2022 года.
- При этом сам Борис Джонсон планирует с понедельника посетить ряд восточноевропейских стран.
- Не исключается его визит в Украину и переговоры с руководством государства, в частности с президентом Владимиром Зеленским.
- В ближайших планах британского премьера есть и личный телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.
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