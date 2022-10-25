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Великобритания в этом году предоставила Украине помощь £2,3 млрд

25 октября, 2022 вторник
19:31
Мир

Министр иностранных дел заявил, что Великобритания уверена в победе Украины против российской агрессии и будет стоять рядом с украинцами до победы, а также в восстановлении страны

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Джеймсв Клеверла,

"Империалистическое стремление Путина покорить своего соседа представляет собой наибольшее из возможных нарушений международных правил, защищающих каждое из государств. Если бы эта агрессия преуспела, любые экспансионистские режимы мира были с поощрены к худшим действиям, и ни одна страна не могла бы в дальнейшем чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому мы все решительно настроены стоять рядом с народом Украины до ее победы. У меня нет малейшего сомнения в том, что они победят", - заявил Клеверли.

Министр иностранных дел подчеркнул, что когда Путин напал на Украину, он свысока считал, что сможет победить Украину в течение нескольких дней. Но народ противостоит агрессии с мужеством. Все демократии мира, уважающие свободу Украины.

Клеверли напомнил, что Британия является вторым крупнейшим военным донором Украины после США. В этом году она предоставила Украине 2,3 миллиарда фунтов помощи, и намерена предоставить такую же сумму в следующем году.

"Мы разделяем ответственность за то, чтобы помочь украинцам отстроить свою страну после того, как они победят. Мы осознаем, что это - задача монументального масштаба. Кроме того, каждый день захватчики наносят все большие разрушения в Украине, уничтожают школы и больницы, превращают в Обломки несметные дома. С приближением зимы Путин выводит из строя энергетические станции, лишает миллионы украинцев тепла и света. Мы должны воспользоваться этой конференцией, чтобы объединиться вокруг плана восстановления и развития Украины", - подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Британии.

Кроме того, с февраля британская сторона предоставила Украине более 220 миллионов фунтов гуманитарной помощи и приняла у себя в стране более 100 тысяч украинских беженцев.

Клеверли уверен, что международное общество сможет продолжить такую работу на следующей конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне в следующем году.

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Великобритания
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